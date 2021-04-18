İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan haftasına ait illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" açıklamasını yaptı.

Haritaya göre geçen hafta her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 vaka görüldü.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller olurken, Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.