İllere göre Bakanlığın haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Samsun, İstanbul ve Yalova en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Covid-19 vakasına sahip il oldu.

Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis de 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu