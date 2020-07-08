İller Bankası arazileri patronlara peşkeş çekilecek: 190 bin metrekarelik alan satışa çıkarıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası'nın Ankara, İstanbul, Samsun, Gaziantep ve Van'da bulunan yaklaşık 190 bin metrekarelik 23 taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurdu.

Mimarlar Odası'nın açıklamasına göre, Ankara’da 5 adet 100 bin metrekare, İstanbul’da 15 adet toplam 60 bin metrekare, Samsun’da 1 adet 11.724 metrekare, Gaziantep’te 1 adet 9209 metrekare, Van’da 1 adet 5463 metrekare alan satışa çıkarıldı.

Açık arttırma yöntemi ile yapılacak satış işlemi, 17 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

'İktidar Cumhuriyet'in birikimlerini yok ediyor'

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, satışa çıkarılan alanlar arasında Macunköy Tesisleri'nin de olduğunu belirterek, ''Cumhuriyet’in biricik ve örnek kurumlarından olan İller Bankası'nın içini boşaltan, modern mimarlık eseri Seyfi Arkan tasarımı tarihi yapısını yıkarak büyük bir suç işleyen ve bakana Macunköy'de ek bina adı altında 10 milyonluk saray yavrusu yapan iktidar, şimdi de İller Bankası mülkiyetinde bulunan arazilerini açık arttırma ile satışa çıkartıyor. İktidar, tüm varlıklarımızı Cumhuriyetin tüm birikimlerini öğüten ve yok eden tüketim makinasına dönüşmüştür. İller Bankası’nın geldiği durum ülke ekonomisinin hazin çöküşünün altını bir kez daha çizmektedir’' dedi.

'Meçhule giden bir kurum haline geldi'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İller Bankası'na ait alanların satışa çıkarılması ile ilgili “Belediyelere destek vermek üzere Atatürk’ün isteği ile kurulan ve dünyada örneği olmayan biricik kurum İller Bankası , meçhule giden bir kurum haline getirilmiştir. İktidar uyguladığı kentsel ve mekansal politikalar, değerlerin bir bir tüketilmesi ile ömrünü tamamladığını bir kez daha göstermektedir” sözlerini sarf etti.

'Kamu mülkiyetinin sermayeye peşkeş çekilmesidir'

Candan, söz konusu satışı peşkeş olarak değerlendirerek, ''Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 11 Şubat 2019 tarihinde yapılan plan değişikliğinde Ankara’da Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği mevkiinde , 43309 ada 5 parsel ve 13248 ada 18 nolu parseller İller Bankası A.Ş. Sosyal Tesisleri ve Ankara Bölge Müdürlüğü Binası ile, İller Bankası A.Ş. mülkiyetinde olan 96.452 m2 ile yaklaşık 100 bin m2, İller Bankası Lojman Alanı ve Kreş Binası bulunan 52.746 m3 arazisi ile yaklaşık 153 bin m2 arazi konut-ticarete konu edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtığımız davada mahkeme planın yürütmesini durdurmuştur. 2019 yılında plan askıdayken satışa çıkartılan alan, şimdi de plan değişikliğinin yürütmesi durdurulmuşken tekrar satışa çıkartılıyor. Pervasızlık aldı başını gidiyor. Plan değişikliği yaparak önce konut ve ticarete açıyorlar yani kamusal alanı sermayeye peşkeş çekecek kılıf uyduruyorlar. Sonra da hukuk kararlarına rağmen, açık arttırma ile satışa çıkartıyorlar. İhaleye girerek oradan bir ikbal ve rant peşine düşme niyetinde olan firmalara çağrımızdır. Ankara’daki araziler hukuken muvazaalıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi sürecin peşini bırakmayacaktır. Satış ihalesine giren hukuksal sürecin sonucuna katlanır İller Bankası taşınmazlarının satışa çıkartılması, kamu mülkiyetinin tasfiye edilmesi ve sermayeye peşkeş çekilmesidir. Cumhuriyetin emekle biriktirdiği değerler açık artırmaya, satışa talan konu edilemez. Hukuken planın yürütmesini durdurduğumuz alan satılamaz, ihalenin iptali davası açacağız'' ifadelerini kullandı.