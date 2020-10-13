İlkokulda Covid-19 vakası: 30 öğrenci karantinaya alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, bir öğretmen ve öğrencide koronavirüs vakası tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, sınıftaki 30 öğrenci 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş ise, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

'Çocuklar karantinada değil, gözlem altında'

soL'a konuşan Dumlupınar İlkokulu müdür yardımcısı, bir öğretmenin karantinada olduğunu doğruladı. Okuldaki öğrencilerin "gözlem altında" olduğunu söyleyen yetkili, Okul Aile Birliği Başkanı'nın açıklama yapmasında da sakınca olmadığını anlattı.

Müdür yardımcısı şunları söyledi: "Bir öğretmenimiz evde gözetim altında testi pozitif çıktı ancak çocuklar karantinada değil, gözetim altında. Okula gelmeyecekler. Çocuklara test yapılmadı yani henüz. Virüs olup olmadığı belli değil. Zaten bildiğim kadarıyla çocuklara genelde test de yapılmıyor. Okul Aile Birliği de bizim resmi kanalımız. Onun kanalıyla açıklama olmuş oldu."