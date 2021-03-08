İlker Semtevi'nde 'Memleketimden İnsan Manzaraları' atölyesi

Ankara NHKM Sanat Kolektifi ve İlker Semtevi, Nisan ayında emekçilerin katılımı ve kolektif üretimi ile gerçekleşecek bir atölye düzenliyor.

Atölye, katılımcıları Nâzım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları'nda memlekete, dünyaya ve insana bakışından yola çıkarak bugüne bakmaya, bugünü kavramaya, bugünün öznesini aramaya, özne olmaya doğru sanatın penceresinden bir yolculuğa çıkaracak. Memleketimden İnsan Manzaraları'nı referans alarak günümüze tarihin, diyalektiğin ve estetiğin merceğini tutmaya çalışacak.

Dört haftalık söyleşi/sohbet dizisi ile gerçekleşecek ortak bir kavramsal hazırlığın ardından atölye katılımcıları ve yürütücüleri edebiyat, fotoğraf ve plastik sanatlar alanlarında birlikte üretim gerçekleştirecekler.

Ortaya çıkan üretimler Nâzım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 58. yılında, 3 Haziran günü haftasında İlker Semtevi'nde açılacak bir sergiye dönüşecek.



Atölye katılımcılarının hiçbirinin daha önce herhangi bir sanat eğitimi almış olması gerekliliği bulunmuyor. Lise çağındaki genç emekçilerden başlayarak tüm yetişkin yaş gruplarının katılabileceği atölyede hedef mahalledeki emekçilerle, onların yaşantılarını ve bakışlarını da katarak kolektif bir sanatsal üretim gerçekleştirmek.

Memleketimden İnsan Manzaraları Atölyesi

Düzenleyen: Ankara NHKM Sanat Kolektifi

Süre: 6 hafta

Hafta 1: Memleketimden İnsan Manzaraları’na 21. yüzyıldan bakmak

Hafta 2: Edebiyatın gözünden İnsan Manzaraları

Hafta 3: Fotoğrafın gözünden İnsan Manzaraları

Hafta 4: Plastik Sanatların gözünden İnsan Manzaraları

Hafta 5-6: Atölye çalışmaları

- Edebiyat: Öykü atölyesi

- Fotoğraf: Atölye & Bir işçinin bir günü çekimleri (Çalışma için cep telefonu yeterlidir)

- Plastik Sanatlar: Kalıp alma atölyesi (Çalışma çocukların katılımına açıktır)

Kapanış: Memleketimden İnsan Manzaraları Sergisi