'İlk vaka'dan bir yıl sonra

“Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır” salgının ülkemize gelişini bu sözlerle duyuran Koca oldukça iyimserdi.

“Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye bir iki hafta içinde bulaştığını” ve ardından çok hızlı bir küresel yayılım gösterdiğini ama Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söylemişti. İlk gün açıklamasına Koca’nın iyimserliği yansıyordu:

“Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.”

Koca, koronavirüse karşı mücadelenin çok önceden planlandığını iddia ediyordu.

Öte yandan ilk vakanın duyurulduğu günden çok önce “virüsün sınırlarımıza geldiği” biliniyordu.

21 Şubat günü Sağlık Bakanı “Pazar akşamı itibariyle hem kara hem hava yoluyla gelen yolculardan sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebimiz olacak. Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz herkesi sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Bugün “Sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebi” sözlerinde bir gariplik hissetmemiz aradan geçen zamanda salgına ilişkin deneyimimizin çok artmış olmasından kaynaklanmıyor. Daha o günlerde, Türkiye’nin salgının ülkeye girişini kontrol altına almak üzere atması gereken adımları atmadığı, pek çok ülkede izolasyon tedbirleri alınırken, yine çoğunlukla “dış ticaretin” sürdürülebilmesi ihtiyacıyla trafiğin devam ettiği biliniyor. Basit “vücut sıcaklığı ölçümleriyle” yapılan kontrollerin çok da anlamlı olmadığı o günlerde de biliniyordu.

İran’da ölü sayısının 8’e çıkmasının ardından 23 Şubat günü Türkiye Van’daki Kapıköy sınır kapısını kapattı. Bundan 15 gün sonra “Avrupa kaynaklı” olduğunun altı çizilen ilk vaka duyuruldu.

Aradan bir yıl geçti.

Bu bir yıl içinde “önlemlerini çoktan almış” olduğunu iddia eden Koca birden fazla kez yalanlandı.

Çok önceden yapılan uyarılara rağmen Umre’ye giden kalabalıklar tam da bakan Koca’nın bir tür “bilimsel mukadderat” olarak sunduğu ilk vakayla aynı günlerde mahallelerinde tebrikleri kabul ediyordu.

Kalabalık yemekler düzenleniyor, kısa süre sonra da Umre dönüşü beraberinde virüsü getirenlerin koca bir mahalleye nasıl yaydıkları haberleri yayınlanıyordu.

Koca, ilk vakanın Avrupa kaynaklı olduğunu duyurdu ama ilerleyen günlerde yayılan virüsün ağırlıklı olarak Suudi Arabistan kaynaklı olduğu biliniyordu. Ama zaten kısa süre içinde ülkemiz virüsün farklı suşlarının harman olduğu bir coğrafya haline geldi.

İlk vaka konusunda yetkililer “yalan” söyledi mi?

Yani aslında 10 Mart’tan önce salgın ülkemize gelmiş miydi?

Bu konuya ışık tutabilecek eldeki tek bilgi izleyen günlerde Türkiye’de salgının yayılma hızının benzersiz büyüklükte olduğu şeklinde.

2020 Mart’ında en korkutucu haberler İtalya’dan geliyordu. Hastane bahçelerinde serilen hasta yatakları, toplu mekanlarda biraraya gelişlerin kaçınılmaz ürünü olan hiperbolik yayılma eğrileri...

Türkiye’nin ilk birkaç haftadaki yükseliş grafiği İtalya’nın üzerine çıktı.

Zamanla “salgının iyi yönetildiği” sözleri muhalefet çevrelerinin bile zaman zaman dile getirdiği “Bakan Koca’nın AKP bürokratlarının genel profilinden farklı olduğu, bilim insanlarının görüşlerine değer verdiği, çok çalıştığı” gibi güzellemelerle birleşti.

Açıklanan sayılar, gizlenen sayılar, 27 Temmuz günü ansızın ve sessizce ortaya çıkan “vaka sayısı, hasta sayısı” ayrımı...

Bir açılıp bir kapanan hallerimiz.

Salgının kesin ve asıl yayılma kaynağının toplu ulaşım, işyerleri ve daha korkuncu hastanelerde oluşan/biriken kuyruklar olduğu bilinirken önce okulların kapatılması.

Birlikte yaşadıkları aileleri işe gidip gelmeye devam ederken sokağa çıkması yasaklanan yaşlılar.

Kısa bir şaşkınlıktan sonra tam gaz devam eden Cuma namazları.

Uzaktan sözde eğitim skandallarımız.

Geride bıraktığımız bir yıl hakkında “iyimserlik” adına söylenebilecek tek şey, ülkenin bütün yönetsel açıklarına, politika belirlemede halk sağlığının değil sermaye çıkarının öncelik taşımasına, bilimsel gerekliliklerin pek çok noktada hiçe sayılmasına rağmen elindeki birikimi iyi kullandığı, sağlıkçı ordusunun bazen özveriyle bazen zorla çalışarak kriz anlarını aşmayı (daha doğrusu beklenenden az hasarla aşmayı) başardığı olabilir.

Bunu, yani eğitimli sağlık personelinin sayıca büyüklüğünü, devlet hastanelerinin (tam da sağlık reformunun göz bebeği özel hastaneler kapılarını kovide kapatma yoluna gitmişken) hızla salgın koşullarına adapte olabilmesini ne “sağlıkta reform” efsanelerine, ne de “iyi bakan” Koca’ya borçluyuz.

Cumhuriyet’in (büyük ölçüde devletin sürükleyiciliğinde gerçekleşen kapitalist büyüme stratejisinin ihtiyaç duyduğu “işçi sağlığının” sosyalleştirilmesi/devlete yüklenmesinin ürünü olan) sağlık alt yapısı, yediği onca darbeye rağmen Türkiye’nin tam bir felaket yaşamamasını, daha doğrusu yaşadığı felaketin sınırlandırılmasını sağladı.

Bir yılın bilançosuysa şöyle özetleniyor:

Vaka/hasta sayısı (resmi açıklamaya göre!): 2.807.387/695.246

Ölüm sayısı (resmi açıklamaya göre!): 29.160

Ölen sağlıkçı sayısı: 385

2021 başından bugüne kadar yapılan aşı sayısı: 10.280.885

İki doz alarak aşılanması tamamlanmış yurttaş sayısı: 2.572.501