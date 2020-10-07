İlk 'resmi' vaka mart ayında açıklanmıştı: Şubat'ta 24 vaka bildirimi yapılmış

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uluslararası alanda yayın yapan bir dergide Türkiye'ye ilişkin Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzalı bir çalışma yayımlandığını ve bu çalışmanın Türkiye'deki ilk Covid-19 vakalarının mart değil şubatta tespit edildiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'li Emir, şu iddialarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Ancak yayınlanan bu çalışmadan Mersin'de Şubat ve Mart ayları arasında zatürre belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye COVID-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Bu bir skandaldır. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve bu çalışma için, Sağlık Bakanlığından izin alındığını da görüyoruz.

Sayın Bakanın Mart ayına gelene kadar sadece Mersin'de 24 Covid pozitif zatürre vakası olduğunu bile bile 11 Mart'ta ilk vakayı bulduk demiş olmasını düşünmek dahi istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti maalesef beceriksizlerin elinde kaldı. İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir. Sayın bakanın bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz. En azından bildirim yalanlanacaksa yalanlansın, aksi takdirde sağlık bakan yardımcısı bir dakika bile görevde kalmamalıdır.