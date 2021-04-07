Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir grup gazeteci ile Kara Havacılık Okulu'nda oluşturulan Model Üs Bölgesindeki "Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Mehmetçik'in Yaşam Sergisi" alanını gezdi ve soruları yanıtladı.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer'in haberine göre Akar, "Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe" dedi.

Emekli amirallerin açıklaması için "Haddini aşan bir bildiri" ifadesini kullanan Akar, "Mekanizma nasıl oluştu, onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var? Başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) imzalı açıklama için ise "Kelimeleri özenle seçtik" diyen Akar; bildirinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) moral ve motivasyonunu bozmak anlamına geldiğini, düşmanı sevindirmekten başka işe yaramadığını söyledi.

'İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek'

Bakan Akar, emekli askerlerin muvazzaflarla irtibatı konusundaki bir soruya ise "Bunları savcılık inceliyor, istihbarat bakıyor. Biz de bakıyoruz. Kim nerelere gitmiş, kimlerle görüşmüş, bakılacak" yanıtını verdi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek."

MSB'den yapılan açıklamada, bildirinin "demokrasiye zarar vermekten ve düşmanları sevindirmekten başka işe yaramayacağı" belirtilmiş, "yargının gereğini yapacağı" vurgulanmıştı.

Türkiye'de 104 emekli amiral hafta sonu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denildi. Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Hükümet bildiriye sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gecede 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, bildiriyi yayımlayanların tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı. Anadolu Ajansı soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" şüphesiyle başlatıldığını aktardı.

104 emekli amirale 'Montrö bildirisi' hakkında soruşturma

Soruşturma kapsamında bildiriye imza atan 10 emekli amiral (Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal) Pazartesi sabahı gözaltına alındı.

4 emekli amiral de (Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat) aynı gün, 3 gün içinde ifade vermek için emniyet müdürlüklerine davet edildi.