İlk duruşmada tahliye edilen istismarcılar yurt dışına kaçtı

Hatay’da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan 8 sanıktan 5’ine ceza verildi.

40’ar yıla yakın hapse çarptırılan sanıklardan Abdullah Gülücü, Yakup Gülücü, Nasreddin Halbaba ve Mehmet Zarif Gündoğan ceza alacaklarını öğrenince yurt dışına kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilk duruşmada tahliye edilip beş yıldır tutuksuz yargılanan sanıklardan Abdullah Gülücü 28 yıl 9 ay, kardeşi Yakup Gülücü 37 yıl 8 ay, Selma Akın 14 yıl, Nasreddin Halbaba ile Mehmet Zarif Gündoğan ise 36’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı. Sanıklar Ö.M. (25), M.M. (26) ile M.N. (52) ise beraat etti. Sanıklardan Akın tutuklanırken, ceza alan diğer sanıkların ise yurt dışına kaçtıkları öğrenildi.