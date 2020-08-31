İlk BAE-İsrail uçuş seferi gerçekleşiyor

İsrail'in Tel Aviv kentinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye ilk doğrudan uçuş seferi gerçekleşiyor.

Üst düzey ABD ve İsrail delegasyonlarını taşıyan uçak, Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, BAE başkentine ulaşmak için Suudi Arabistan'ın hava sahasından geçecek.

ABD delegasyonunun başında ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien bulunuyor. İçinde yatırım, sivil havacılık, uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür sektörünün temsilcilerinin bulunduğu İsrail delegasyonunun liderliğini ise Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Shabat yapıyor.

Uçuş seferinden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Ben Shabat, "Hedefimiz, BAE'yle turizm, inovasyon, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına bir plan oluşturmak" dedi.

ABD-İsrail delegasyonunun Abu Dabi ziyareti 2 gün sürecek.

İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi yönünde mutbakat sağlamıştı.

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan, cumartesi günü İsrail'e dönük ekonomik boykotun kaldırıldığını duyurmuştu.