İlk 8 ayda 26,5 milyar dolar cari açık verildi

Merkez Bankası ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta cari açık 4,6 milyar dolar oldu.

Geçen yılın ilk 8 ayında 5,3 milyar dolar cari fazla verilirken, bu yılın ilk 8 ayında 26,5 milyar dolar açık verildi.

Cari açıktaki yükselişte dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 milyar dolar artarak 5,3 milyar dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4,6 milyar dolar azalarak 1,1 milyar dolara gerilemesi etkili oldu. Ağustos ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ağustos ayında 6,2 milyar dolar fazla vermişken bu ayda 973 milyon dolar fazla verdi.

Ağustosta portföy yatırımlarında 1,9 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptı.

Resmi rezervlerde bu ayda 7,6 milyar dolar net azalış yaşandı. Böylece ocak-ağustos döneminde resmi rezervlerde yaşanan düşüş 39 milyar dolara ulaştı. Net hata noksan ağustosta 2,8 milyar dolar açık verdi.