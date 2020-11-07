İlhan Erdost ölümünün 40’ıncı yılında anıldı

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi'nde katledilen yayıncı ve yazar İlhan Erdost, ölümünün 40. yılında Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı’nda mezarı başında anıldı.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapılan anma toplantısının ardından ailesi, Şubat ayında yitirdiğimiz İlhan Erdost'un ağabeyi Sol Yayınları'nın kurucusu Muzaffer İlhan Erdost'un mezarını da ziyaret etti.

İlhan Erdost'un kızı Alaz Erdost "zor bir yıl geçirdiklerini" söyledi. Erdost soL'a şöyle konuştu:

"Amcamsız bir yıl oldu, zordu. Ancak kalabalık bize güç veren bir şey. Kalabalık derken tabii ki sayısal bakmıyorum. Onlar gittiler ama bize güven veriyorlar. Bu kalabalık da onların sayesinde aslında."