İlhan Cihaner'den HDP'ye dayanışma ziyareti: 'Bu oyunu bozmak lazım'

HDP'ye yönelik operasyonun ardından CHP’li İlhan Cihaner ile Memleket Biziz Platformu üyelerinden oluşan bir heyet HDP Genel Merkezi'ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Cihaner “İktidar istiyor ki, istediği zaman siyasi aktörler bir araya gelebilsin, istemediğinde de düşman olsunlar. Bu oyunu bozmak lazım. Yani siyasi alanı daraltıyor. Onun için bunun bir gündem değiştirmek olarak ele alınmaması gerekir" dedi.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP MYK üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan Sancar, “Bana göre bu operasyonlarla, muhalefeti susturma ve Türkiye’yi kendilerine dikensiz gül bahçesi haline getirme manevralarının en kritik virajını dönmek istiyorlar. Bu virajı dönmelerine izin verirsek, önümüzdeki dönemler daha zor geçecek. Ama bunu durdurabilecek gücümüz var. Türkiye halklarının bu konuda inancını, kararlığını göstermek bize düşüyor. Muhalefetin tepkili tavrı da muhalefete daha fazla cesaret verecektir” dedi.

Cihaner: Bu oyunu bozmak lazım

Cihaner ise muhalefetin söz konusu operasyonlara karşı bir arada tepki göstermesi gerektiğini ifade ederek, Sancar ile aynı görüşü savunduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonrası parti binası önünde basın toplantısı gerçekleştiren Cihaner, “6 yıl önce meydana gelmiş bir olayla, hatta kısmen yargı önüne gidip hukuksuzluğu tescil edilmiş bir olayla bu kadar geniş bir siyasi kadronun, sadece HDP olarak değil, eş zamanlı olarak ‘İsimsizler Hareketi’ üyelerinin de gözaltına alınmasının hukuki olmadığı çok açık" dedi.

Cihaner "Ama daha önemlisi siyasete yapacağı müdahaleler. İktidar istiyor ki, istediği zaman siyasi aktörler bir araya gelebilsin, istemediğinde de düşman olsunlar. Bu oyunu bozmak lazım. Yani siyasi alanı daraltıyor. Onun için bunun bir gündem değiştirmek olarak ele alınmaması gerekir. Muhalefetin bunun neye denk geldiğini okuması ve buna dair bir pozisyon alması gerekir. Muhalefetin bir arada buna karşı çıkmasını biz de çok istiyoruz. Biz de karınca kararınca bu dayanışmayı göstermek için buradayız” diye belirtti.

Seçme ve seçilme hakkına müdahale

Cihaner, operasyonların her şeyden önce toplumun bir arada yaşama arzusuna ve HDP gibi bir partiye oy vermiş olanların seçme ve seçilme hakkına da müdahale olduğunu söyledi. “En önemlisi de geleceğe dair Türkiye siyasetindeki olası bir takım alternatiflerin şimdiden dizayn edilmesidir” diyen Cihaner, “Böyle hukuk dışı yöntemlerle siyasete gene hukukun sopa olarak kullanılarak yapılan müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP Sözcüsü Ebru Günay ise yapılan dayanışma ziyaretinin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İktidarın hukuku sopaya dönüştürdüğü, muhalefeti dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde; partimize dönük bu saldırılarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle dayanışan, iktidarın bu muhalefeti parçalayan, hukuk eliyle dağıtmaya çalışan bu halini bozmak için bizimle dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanışmalar bizi büyütecektir. Bu dayanışma esasında muhalefeti büyütecektir. Türkiye’nin demokrasinin gelişmesi için güçlü bir muhalefete ihtiyaç var. Biz yapılan her dayanışma ziyareti, her dayanışma mesajı ülkenin demokrasisi için bir adımdır. Demokrasiyi büyütme çabasıdır. Hepsi anlamlı ve değerlidir.”