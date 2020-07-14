'İlhak planları karşısındaki uluslararası tepki hafife alınmamalı'

İsrail'in Washington Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, geçen haftalarda ertelenen, Tel Aviv'in Batı Şeria'daki yerleşimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a demeç veren Erdan, "İsrail, yakında uluslararası topluma sınırlarını ve Batı Şeria topraklarındaki tarihsel hakkını tayin etmenin önemini izah edecek" diye konuştu.

Erdan, başta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ilhak karşıtı açıklamalara yönelik "Hafife alınmamalılar" yorumunu yaptı.

Geçen hafta Fransa, Almanya, Mısır ve Ürdün tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in ilhak planlarının "ikili ilişkiler üzerinde sonuçları olabileceği" vurgulanmıştı.