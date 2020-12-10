İletişim ve Everest'ten 'tacizci yazar' açıklaması

Sosyal medya üzerinden birçok kadın, "yazar" Hasan Ali Toptaş'ın tacizine maruz kaldığını açıklamış, bu açıklamalar sonrası Toptaş taciz vakalarını kabul ederek "özür" açıklaması yapmıştı.
Toptaş'ın özür açıklamasının içeriği de tepki çekerken, yazarın kitaplarının basıldığı yayınevi olan Everest'ten açıklama geldi.
December 9, 2020
Toptaş'ın tacizinin ortaya çıkmasının ardından İletişim Yayınları'ndan kitabı çıkan Bora Abdo adlı "yazarın" da kadınları taciz ettiği mesajları gündeme geldi.
Bu paylaşımların ardından İletişim Yayınları, Abdo ile olan yayın ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.
İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız. pic.twitter.com/PMlSHXSUoG— İletişim Yayınları (@iletisimyayin) December 10, 2020