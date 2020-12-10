İletişim ve Everest'ten 'tacizci yazar' açıklaması

Sosyal medya üzerinden birçok kadın, "yazar" Hasan Ali Toptaş'ın tacizine maruz kaldığını açıklamış, bu açıklamalar sonrası Toptaş taciz vakalarını kabul ederek "özür" açıklaması yapmıştı.

Toptaş'ın özür açıklamasının içeriği de tepki çekerken, yazarın kitaplarının basıldığı yayınevi olan Everest'ten açıklama geldi.

Toptaş'ın tacizinin ortaya çıkmasının ardından İletişim Yayınları'ndan kitabı çıkan Bora Abdo adlı "yazarın" da kadınları taciz ettiği mesajları gündeme geldi.

Bu paylaşımların ardından İletişim Yayınları, Abdo ile olan yayın ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.