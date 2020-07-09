İletişim Başkanlığı’nın yeni binası Gökçek'in ‘Parsel Parsel’ verdiklerinden

Dün sosyal medyaya ve haber sitelerine düşmesi ile olay olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yeni çok katlı binasının kime ait olduğu, kiralanıp kiralanmadığı merak edilirken, binanın Melih Gökçek tarafından 'FETÖ’ye “Parsel parsel” devredilen araziler üzerine kurulan bir öğrenci yurdu olduğu ve yurda 15 Temmuz sonrası el konulduğu ortaya çıktı.

“Hocaefendinin bir gülüşüne servetimi feda ederim” diyen, 'FETÖ' firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu ATLANTİK A.Ş’ye bağlı ATLANTİK EĞİTİM KURUMLARI’na Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilen arazi üzerine dikilen yurt binasının inşaatını da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği ortaya çıktı.

Haberalternatif’ten Celal Eren Çelik’in haberine göre, Ankara’nın en değerli lokasyonlarından bir tanesi olan Çukurambar’da 5 bin 89 metrekarelik arazi 17 Şubat 2006 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla “Kentsel Servis Alanı” kullanımından “Kentsel Servis+Konut+Ticaret” kullanıma dönüştürüldü, emsal oranı da 2’den 3’e çıkartıldı.

Bu çok kıymetli arazi uzun süre boş kaldıktan sonra 17 Şubat 2011’de 'FETÖ' firarisi Akın İpek’e ait olan Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret A.Ş’ye 25 milyon TL karşılığında 29 yıl 8 aylığına kiralandı.

ATLANTİK A.Ş bina üzerine yurt yapmak için inşaat planı hazırlayarak arsayı daha geniş kullanmak için imar planında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu ve imar planı ATLANTİK A.Ş’nin isteğine göre özel olarak 21 Ağustos 2011 tarihinde değiştirildi.

Binanın inşaatında Ankara Büyükşehir Belediyesi iş makinalarını ve tüm imkanlarını adeta seferber etti.

15 Temmuz darbesi sonrasında binaya el konuldu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında KHK ile el konulan şirketlerden birisi de Akın İpek’in Atlantik A.Ş isimli şirketi olurken, kullanım hakkı Atlantik A.Ş’ye verilmiş olan arsa Hazine’ye, üzerindeki yurt binası ise Milli Emlak’a geçti.

Ancak Gökçek’in bina ile ilgili çabaları bundan sonra da devam etti.

Gökçek, 21 Eylül 2016’da Belediye Meclisi’ne aldırttığı karar ile bu kıymetli arazinin Hazine tarafından yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrini yahut eş değer bir başka Hazine gayrimenkulü ile trampa edilmesini yani değiş-tokuş yapılmasını talep etti.

Devlet binayı başka bakanlıklara tahsis etti

Ancak bina Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geri verilmedi…Önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na geçen bina son olarak Cumhurbaşkanlığı’na devredildi.

Cumhurbaşkanlığı ise binayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yeni hizmet binası olarak kullanılması için tahsis etti.

CHP’li vekil ile Gökçek birbirine girmişti

Konuyu 2017 yılında gündeme taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir ile Melih Gökçek arasında çok sert tartışma yaşanmıştı…