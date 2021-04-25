İletişim Başkanlığı: Hukuken tanımlanmayan bir olay için 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ermeni Soykırımı" açıklamasına ilişkin "hukuken tanımlanmayan bir olay" için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında "Soykırım, hukuki bir tanımdır. Uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı olaylar arasında 1915 tehciri bulunmamaktadır. Hukuken 'soykırım' olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz" ifadeleri yer aldı.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında "1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"ne atıfla şöyle denildi: