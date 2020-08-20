İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşmuş ve cuma günü bir müjdeyi duyuracağını açıklamıştı. Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz'' demiş ve cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da söylemişti.

'Müjde için tahmin yarışı: Ya Petrol, ya gaz ya da altın bulduk'

Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ sosyal medyada da yankılandı ve çeşitli tahminlere yol açtı. Kimileri Türkiye’nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazdı. Kulislerde dolaşan bir başka iddiaya göre de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ağırlayacak, hemen arkasından ‘müjde’yi açıklayacak.

İletişim Başkanı Altun, bu iddialara Twitter'dan şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."