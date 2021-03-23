İletişim Başkanı Altun’a 'hakaret' davasında duruşmasız ceza

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Gör, 2020'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a sosyal medya üzerinden "hakaret" ettiği suçlamasıyla İstanbul 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada Gör'e 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

'Hırsızlığın haberini yapmak terör suçu' paylaşımını beğenmek suç oldu

Mezopotamya Ajansı'ndan Hamdullah Kesen'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gör'ün "Yılmaz Özdil" ve "Onurlu Yazarları Destekleyenler" isimli Facebook kapalı grup sayfasında Altun'un fotoğrafının üzerine, "Fahrettin Altun'un kaçak yapısının haberini yapanlara terör soruşturması açılacak" şeklinde yapılan paylaşımın altına "Hırsızlığın haberini yapmak terör suçu ileri demokrasi öyle bir şey demek ki" şeklinde yapılmış yorumu beğenerek "hakaret" suçunu işlediğini savunuldu.

İstanbul 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Gör hakkında duruşma yapmadan karar verdi. Mahkeme, Gör'ün hazırlık aşamasındaki beyanlarına binaen yaptığı paylaşımla "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, 8 ay 25 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

'Duruşmasız ceza verildi'

"Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar" diyen Gör'ün avukatı Mehtap Sert, müvekkilinin, İskenderun'da olup Altun'un da Ankara'da yaşamasına rağmen davanın İstanbul'da açıldığına dikkat çekti.

Sert karara şöyle tepki gösterdi "İtirazımıza rağmen CMK 12'deki yetki yok sayılmıştır. Yazıyı binlerce kişi paylaşmış, müvekkilimiz sadece beğenme yapmıştır. Beğeninin dışında hiçbir veri olmamasına rağmen duruşmasız, müvekkilimiz hakkında üst hadden ceza verilmiş, olmayan duruşmadaki iyi hali gözetilerek ceza ertelenmiştir. Sanığın masumiyet ilkesi ile adli yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Yargılamanın hiç bir aşamasında müvekkilin lehine deliller toplanmamıştır. Kararı kabul etmeyip, itiraz ediyoruz."