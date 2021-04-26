İletişim Başkanı Altun ve Bakan Akar'dan 'soykırım' açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk diplomatlar anısına İstanbul’da düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi'nde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin konuşan Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz" dedi.

Akar: Bu yanlış düzeltilmelidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Akar, "​ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır" ifadesini kullandı.

Akar, "Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ​Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez. Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir. Bu yanlış düzeltilmelidir" diye konuştu.