İletişim Başkanı Altun: Mesele ağaçsa Avrupa’da birinciyiz!

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci olduğunu söyledi. Öte yandan ülkemizdeki endüstriyel odun üretimi 3 kat artmış durumda.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü olduğunu iddia ederek, "Mesele ağaçsa Avrupa'da birinciyiz" dedi. 

Altun, "Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü, orman varlığını artıran kategoride ise 6’ıncı sırada yer aldı. Ülkemize son 18 yılda 1 milyon 739 bin 944 hektar yeni orman alanı kazandırıldı. Mesele ağaçsa Avrupa’da Birinciyiz!" diye yazdı.

AKP'nin orman yağması yıllardır sürüyor

Öte yandan AKP’nin yağma ve talan öyküsü ise ciltler dolusu kitaba konu olacak kadar kapsamlı. Son günlerde milli parkların da yağmmaya açılması tepkilere neden olmuştu.

2019'da kampayalarla gerçekleştirilen fidan dikimleri ise fiyaskoyla sonuçlanmış, doğru zamanda dikimi yapılmayan fidanlar donarak tutmamıştı.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre Türkiye’nin yıllık odun (kereste vb.) tüketimi 32 milyon metreküp. Bunun 26,3 milyon metreküpü OGM tarafından ülkedeki devlet ormanlarından üretiliyor. Resmi verilere göre, endüstriyel odun üretimi de geçmiş yıllarda 7 milyon metreküp civarındayken günümüzde ise yaklaşık 3 kat artarak 22,1 milyon metreküpe ulaştı. 

Rusya’nın tek başına 815 milyon, Kongo’nun 126, Peru’nun ise 72 milyon hektar orman varlığına sahip olduğu göz önüne alındığında Türkiye orman fakiri ülkeler arasında yer alıyor.

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