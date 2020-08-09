İlahiyatçı Rıza Demircan: Problemimiz yalnızca İstanbul Sözleşmesi değil; Allah’a ortak koşan eğitim sistemi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, çekilme tartışmalarıyla gündemde olan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili, "Yaşadığımız laik dünyada karşı çıkmanın pek bir anlamı ve izahı yok" dedi.

Milat Gazetesi'ne konuşan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, laikliği "baskıcı ve ötekileştirici" olarak tanımlayarak, "Laikliğe teslim olduk. İslâmî vahyin ışığını almayan aciz aklın ortaya koyduğu İstanbul Sözleşmesi’ne yaşadığımız laik dünyamızda karşı çıkmanın pek bir anlamı ve izahı yok" diye konuştu.

'İstanbul Sözleşmesi hayvanî yaşama onay veriyor'

Mevcut eğitim sistemi ve ekonomik yapıyla "Allah'a ortak koşup savaşıldığını" öne süren Demircan şöyle devam etti: "Batı ürünü olan İstanbul Sözleşmesi cebre dayanmadıkça geleneksel ve modern tüm uygulamaları yani haramları ve zararları doğal gören bir sözleşme. Zinacıyı, eşcinseli, lezbiyeni, kadın bedeninden para kazananı koruyor ve onaylıyor. Bir tür hayvanî yaşama onay da diyebiliriz. Bizim toplumuzda daha çok şiddet üretiyor ama çare üretmiyor. Şiddeti engelleyecek hiçbir manevi müeyyidesi yok, vicdanı da yok. Erkek kadın, kadın erkek için bir değer ifade etmiyor. Her şeyi meşrulaştıran Batı, şiddeti de engelleyemiyor.

'Hak olan Allah’a ve sorgulanacağımıza inanmayan Batı’nın ürünü'

İstanbul Sözleşmesi’ni okuduğunu söyleyen Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında on kadar maddede özetlenebilecek bir sözleşme. Kadına ve aile içi şiddete karşı çıkan bir sözleşme. Bu sözleşme, Hak olan Allah’a ve onun huzurunda sorgulanacağımıza inanmayan Batı’nın ürünü. Batı’da aile yapısı çökertilmiş. Aile içinde adalet, merhamet ve fedakârlık gibi değerler yitirilmiş. Bu dünyada çıplaklık, zina, nikâh dışı birliktelik, eşcinsellik, lezbiyenlik ve alkollü içkiler meşru. Porno ve hayvanlarla ilişki bile zevk ve kazanç konusu. Eşcinsel evlilikler de yasallaştırılmış."

'Problemimiz yalnızca İstanbul Sözleşmesi değil; Allah’a ortak koşan eğitim sistemi...'

"Problemimiz yalnızca İstanbul Sözleşmesi değil" diyen Demircan, "Allah’a ortak koşma üzerine oturtulmuş eğitim sistemimiz tam bir şer kaynağı. Allah'a savaş açmış olup emperyalistleri besleyen bir ekonomik yapımız var. İnsan doğasıyla çatışan hukuk düzenimiz de ayrı bir facia. İstanbul Sözleşmesi İslâm’ı dışlamanın belasıdır. Şiddet de İslâmsızlığın ürünüdür. Ayrıca sözleşmenin ilave zararı da cinsel haramları ve faillerini devlet kurumları eliyle meşrulaştırıp savunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Virüsü 'evlilik dışı' ilişkiye bağlamıştı

İlahiyatçı Demircan, mart ayında Habertürk TV'de konuk olduğu bir programda Koronavirüs ve benzeri salgınları evlilik dışı ilişki ve eşcinselliğe bağlamış ve büyük tepki çekmişti.

Demircan, 2016 yıllında Ülke TV'de katıldığı bir programda da, "Geleneksel fıkıhtan hareketle IŞİD'in bütün yaptıklarına onay verilebilir" demişti.