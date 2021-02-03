İlaç fiyatlarına yüzde 22 zam geliyor!

İlaç Fiyat Kararnamesi'nin Şubat ayı ortasında yenileneceği ve ilaç fiyatlarına zam geleceği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP'li vekil Gamze Taşcıer, “Bu ay ortasında İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenecek ve ilaçlara büyük zamlar gelecek" dedi.

Avro kurunun yükselmesiyle ilaçta en az yüzde 15 ile 22 zam beklendiğini aktaran Taşçıer, "Son tebliğ ile yaygın olarak göz tansiyonu için kullanılan ilaç ödemelerinde de sınırlamaya gidiliyor. Devlet bir kısmını karşılayacak ve vatandaş 120 lira daha kendi cebinden ödemek zorunda kalacak. Yani SGK yoksul vatandaşı kör edecek. SGK'nın açığı vatandaşa ödetilmek isteniyor'' ifadesini kullandı.