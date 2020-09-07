İl Sağlık Müdürü 'Düğün yemeği değil, personele teşekkür' demişti: Mesajlaşmalar ortaya çıktı

Konya'da evlenen oğlu için Mersin’de kamusal alanda takı takılmasına yönelik düğün yemeği düzenlemesini 'yalan ve iftira' olarak niteleyen İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın verdiği davetle ilgili yazışmalar ortaya çıktı. Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Başhekimler WhatsApp grubu yazışmalarında KHB Daire Başkanı Serkan Kılınç, katılacaklardan isim ve sayı bildirmelerini istiyor.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, KHB Daire Başkanı Kılınç 31 Ağustos'ta saat 10.00’da gruba "İyi haftalar arkadaşlar, yarın akşam müdür bey yemek verecek. (Oğlunun düğünü nedeniyle) Hızlı bir şekilde hastanemizden katılacak idareci sayısı bildirirseniz. Başhekim, başhekim yrd müdür yardımcılara dahil" mesajını gönderdi.

Kamera görüntüsü de çıktı

Olayla ilgili kamera görüntülerinin bulunduğu da öğrenildi. Eski Devlet Hastanesi bahçesinde 112 Nusretiye İstasyonu'nun faaliyet gösterdiği ve yemeğin düzenlediği alanı çeşitli açılardan gören kameraların bulunduğu belirlendi. Kameraların etkinliğin düzenlendiği alandan kaydettiği görüntüleri Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi'nce aktararak burada kayıt edildiği ve iki ay süreyle de muhafaza edilmesinin kanun gereği olduğu ifade edildi.

Yemek servisini müdürlük yaptı

Düzenlenen düğün yemeğinde servis görevini müdürlük personeli üstlendi. Bu personellerden 112 Başhekimliği bünyesinde çalıştığı belirlenen S.B'de görev üstlendi. S.B'ye, bir gün önce Covid-19 testi pozitif çıkan yakını nedeniyle test yapıldığı, test sonucu çıkmadan da yemekte servis elemanı olarak kullanıldığı belirlendi. S.B'nin yemekten bir gün sonra test sonucu pozitif çıkınca aile fertleriyle birlikte evinde 14 günlük karantinaya alındı. Yemeğe katılanlardan memur E.S.’nin de daha sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Sinan Bahçacı yemekten önce katılımcılara hitaben, Mersin'in sağlığına yapmış oldukları katkılardan dolayı kısa bir teşekkür konuşması yapmış, oğlunun nikah merasimine de değinerek; düğün yerine dar katılımlı nikah merasimi yaptıklarını, görev yaptığı mesai arkadaşlarını davet edememenin üzüntüsünü yaşadığını ve merasime sadece yakın akraba çevresinin katıldığını söylemişti.

Ne olmuştu?

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 1 Eylül’de eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde 18.30'da düzenlenen yemeğin, Sinan Bahçacı'nın oğlunun düğünüyle bir ilgisi olmadığı söylenmiş, yemek giderinin de Bahçacı'nın kendisi tarafından karşılandığı ve "14 Eylül'de sözleşmeleri sona erecek olan personele, özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür yemeği" olduğu söylenmişti.