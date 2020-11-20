İl Sağlık Müdürlüğü: Çok zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte, vaka sayılarında hızlı bir artış sürecine girildiği belirtildi.

"Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır" denilen açıklamada, hastanelerdeki duruma ilişkin şöyle denildi:

Hastanelerde mevcut yoğun bakım kapasiteleri maksimuma çıkarıldı. Akabinde olası daha da zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanı tedarik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça sürekli başka servisleri de boşaltıp, corona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Böylece coronaya yakalanmış hastaneye yatmak zorunda kalan hiçbir vatandaşımızın yatak bulmakta sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Lakin şu da unutmamalıdır ki, korona servisine çevirdiğimiz her bir servis, tedavisine orada ihtiyaç duyan Covid dışı diğer hastalarımızın mağduriyeti anlamına gelmektedir.

Kapasitelerimizin zorlandığı bu sıkıntılı günlerde kıymetli vatandaşlarımızdan bizlere lütfen ama lütfen çok daha fazla yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen çok zorunlu olmadıkça hastane polikliniklerimize ve acillerimize başvurmayalım. Bu süreçte artık corona hastalarımızı imkânlarımız gereği iki kişilik odalara yatırmak zorunda kaldığımızdan, yanıma asla başka hasta almam diyerek sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayalım. Çünkü unutmayalım ki hızla artan hasta sayımız yüzünden yanımızdaki yatağa yatmasını istemediğimiz hasta acilde sedye üzerinde saatlerce beklemek zorunda olan kişidir. Kimsenin özellikle böylesi zorlu süreçte böyle bir hakkı yoktur ve isteği de olmamalıdır. Zaman anlayış, sabır ve hoşgörü zamanıdır.