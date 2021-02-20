İktidarın meslek lisesi kararı: Sadece maske ve dezenfektan üretin, eğitim almayın...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan genelge ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde okutulmakta olan derslerin, uygulamalı kazanımlarının yeni çerçeve öğretim programına göre yüz yüze yapılacağı, bunlar dışında kalan kazanımlar için uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.

Yüz yüze eğitime katılımı ise velinin onayına bırakılarak zorunlu olmaktan çıkarıldı.

'Eğitim hakkı ortadan kaldırılmış durumda'

Güz döneminde aşamalı olarak yüz yüze eğitim denemesi yapılmış ancak merkezi bir planlama yapılmadığı ve önlem alınmadığı için tekrar uzaktan eğitime geçilmişti. İsteğe bağlı ve parçalı hale gelen eğitim fiili olarak sürdürülemez hale gelmiş durumda. Pandemide yeterli önlem alınmayarak neredeyse öğrencilerin elinden alınan eğitim hakkı, isteğe bağlı tamamen parçalanmış eğitim haline dönüştürülerek etkisizleştirilmiş, ortadan kaldırılmış durumda.

Yine seyrediyorlar, gerekli önlemleri almıyorlar

Özellikle meslek liselerinde uygulama ağırlıklı dersler olduğundan bu liselerde okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun yüz yüze eğitime başlayacağı öngörülmesine rağmen eğitimin diğer kademelerinde olduğu gibi derslik kapasitesi ve öğretmen sayısı yetersiz kalıyor. Uygulamalı derslerin atölyelerde yapıldığı durumda ortak alan ve malzeme kullanımı iktidarın çokça diline doladığı maske, mesafe ve hijyen önlemlerini de boşa düşürmüş olacak.

Ortak yemekhanelerin ve dinlenme alanının olmadığı meslek liselerinde temel hijyen malzemelerinin bile yetersiz olduğu biliniyor.

Esas olarak salgının yayılma alanlarından birini oluşturan toplu taşıma araçlarının öğrencilerin neredeyse tamamının okula ulaşım için zaruri olduğu düşünüldüğünde burada ortaya çıkan risk için de bir önlem alınmadığı biliniyor.

Salgının yarattığı risk arttığı halde yüz yüze eğitime başlayacak olan öğretmenler ise aşı sıralamasında öncelikli gruplar arasında yer almıyor. Salgının bir diğer yayılma alanı olan işyerlerinde stajyer olarak çalışan öğrencilerde de bu risk katlanarak artıyor.

Maske ve dezenfektan üreten öğrencilere bu malzemeler dahi temin edilmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın piyasaya teslim ettiği meslek liseleri, pandemi döneminde maske ve dezenfektan üretimi yapan ticari işletmelere dönüştürülmüş, reklam yapılmış olmasına karşın güz döneminde okullarda yeterli miktarda dezenfektan bile bulunduramamıştı. MEB’in yeni dönemde ne gibi önlemler alacağını ise öğretmen ve okul müdürleri dâhil kimse bilmiyor.

Okulların bir an önce açılması için gereki adımların atılmalı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin eğitime eşit erişimi için gerekli planlamaları yapması okulların bir an önce sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması için gerçekçi adımlar atması gerekiyor.

Bunun için öğretmenlerin aşılanma sürecinin hızlıca başlaması, mesleki eğitimin özel sektöre teslim edilmesinden vazgeçilmesi, derslik sayıları ve donanımlarının artırılması ve gerekli öğretmen atamalarının yapılması talep ediliyor.