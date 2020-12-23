İktidarın danışman ordusu: Eş, dost, akrabaya maaş kıyağının 'yeni' adı…

Uzun süre boyunca AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse her hafta atamasını yaptığı yeni danışmanların konuşulduğu Türkiye’de, danışmanlık kadrosunun çok daha yaygın boyutlara ulaştığını gösteren bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a "yardımcı olmak üzere" 53 müşavirin görevli olduğunu açıkladı.

Bir soru önergesine verilen yanıtla ortaya çıkan bu tablo, söz konusu kadroların “eşe, dosta, iktidara yakın isimlere ayrıldığı” yorumlarına neden oldu.

Bir Meclis Başkanı’nın sahip olduğu 53 danışmanın ne gibi bir görevi olacağı tartışması sürerken, danışmanlık kavramının iktidar tarafından devletin tüm kurumlarında “sıkı” şekilde kullanıldığını gösteren çok sayıda gelişme yaşanmıştı.

Bakanlıklarda danışmandan geçilmiyor

Meclis Başkanı’nın danışman ordusu yalnız değil…

AKP iktidarında tam 16 Bakanlık bulunuyor. Bu bakanlıkların tamamında çok sayıda “Bakan danışmanı” kadrosu bulunuyor.

Bu danışmanların bakanları çeşitli konularda bilgilendiren isimler ve uzmanlar olması gerekirken, AKP iktidarında bu kadrolar genellikle “eş, dost, akrabaya” torpilin adı olmuş durumda.

Aynı şekilde bakan yardımcılığı kadroları da AKP iktidarının “akrabalara” ayırdığı kadrolardan biri olarak öne çıkıyor.

Soma Katliamı sonrası madenciye attığı tekmeyle gündem olan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel, Kültür ve Turizm Bakanı danışmanı kadrosuna atanmıştı örneğin.

Bir diğer ilginç örnek ise Berat Albayrak hangi bakanlıkta görev yaparsa orada "danışman" olarak görev yapan Medet Nebi Yanık.

Danışman merkezi: Saray

Bakanlıklarda ve Meclis'teki bu tabloya karşın AKP iktidarında danışmanların merkez üssü konumu Saray’da.

Uzun süre açıklanmayan, adeta “devlet sırrı” gibi saklanan Erdoğan’ın danışmanlarının sayısına ilişkin yapılan bir bilgi edinme başvurusuna “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” yanıtı verilmişti.

Kamuoyundan gizlenen danışman sayısı ve aldıkları maaşlara ilişkin aradan geçen yıllara rağmen hâlâ net bir bilgi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020’nin başında yaptığı bir açıklamada Erdoğan’ın 21 danışmanı olduğunu söylemiş, bu isimlerin maaş bilgilerini açıklamamıştı.

Ancak bu açıklama, danışman sayısının doğru olarak aktarılmadığı eleştirilerine konu olmuştu.

Erdoğan'ın danışman listesinden sadece kısa bir bölüm şöyle:

Ayşe Nur Bahçekapılı, Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Gülşen Orhan, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, İbrahim Saraçoğlu, İlnur Çevik, Mehmet Uçum, Mesut Caşın, Adnan Tanrıverdi, Ayhan Oğan, Hamza Gedikoğlu, Şeyda Nur Karaoğlu ve Yiğit Bulut.