'İktidar sıkıştı, bakan dayanmıyor'

Dün gece alınan hızlı bir kararla kabinede bazı değişikliklere gidildi. Bakanlıkların hem ismi hem de yöneticileri değiştirildi. Türkiye artık gece yarısı alınan kararlara şaşırmasa da bu hızlı değişiklikler üzerine düşünmek gerekiyor.

İktidara bakan dayanmıyor… Dayanmaz da.

Aslına bakarsanız bu düzen kendine uygun bakanlar seçiyor; ama hem devlet işi yapmak hem keseyi doldurmak, hem de sermayeyi memnun etmek kolay değil, ömürleri kısa oluyor.

TKP şu giriş sözleriyle özetliyor yaklaşımını:

Yolsuzluk olağan hale geldi

Zira iktidar son dönemde neredeyse haftada bir bir aktör değişikliği yapar hale geldi. Merkez Bankası Başkanı’ndan bakanlara, danışmanlara, orta kademe bürokratlara ka-dar her göreve sürekli yeni isimler getirmek zorunda kaldıkları anlaşılıyor. Ortada iktidar partisinin tamamına sirayet etmiş korkunç bir çürüme, olağan hale gelmiş bir yolsuzluk kültürü olduğundan kime görev verseler ya bir skandalla, ya basiretsizlikle, ya kavgayla işine son veriliyor.

Son örnek, kendi bakanlığına dezenfektan satmaya çalışırken yakalanmış, üstelik bunu “ne var canım yabancıdan mı alsaydık” diye savunmaya çalışmış ticaret bakanı vakası... Peki ya kendi özel hastanelerinde vatandaşa PCR testi satmaya çalışmış sağlık bakanı, tur şirketi sahibi turizm bakanı, özel okul patronu eğitim bakanını nereye koyacağız?

Patronları memnun etmek kolay değil

İktidara bakan dayanmıyor... Dayanmaz da. Aslına bakarsanız bu düzen kendine uygun bakanlar seçiyor; ama hem devlet işi yapmak hem keseyi doldurmak, hem de sermayeyi memnun etmek kolay değil, ömürleri kısa oluyor.

Muhalefet topu taca atıyor

Peki karşısında düzen muhalefeti ne yapıyor?

Esasen topu taca atıyor. Halkın bu adaletsizliklere, hırsızlıklara, yolsuzluklara daha çok karşı çıkmasını, sesini yükseltmesini örgütlemek yerine, “susun” diyor, “Bunları deftere yazdık, bir sonraki seçimde hesaplaşacağız”. Biz sizin yerinize sorarız hesabını diyor, yeter ki emekçiler isyan çıkarıp huzurumuzu bozmasın. Zaten ne yapsınlar, CHP İstanbul İl Örgütü siyasi ofislerini kapattı bile!

Düzen değişmedikçe bize rahat yok

Tüm bu yolsuzlukların, ahlaksızlıkların, adam kayırmaların sonunun geleceği, halkın yapılanları denetleyebileceği bir düzeni kurma-dıkça bize rahat yok. Her sabah yeni bir “bakan”la uyanırız. Öyleyse mücadeleye!

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