İktidar seyretmiş, IŞİD katletmişti: İsmi parka verildi, AKP rahatsız oldu!

10 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen katliamda yaşamını yitiren isimlerden biriydi Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Tedik...

Ölümü sonrası anısını yaşatmak için Konyaaltı Belediye Meclisi adını ilçede bir parka verdi.

Karar sonrası IŞİD katliamında yaşamını yitiren Tedik'i hedef alan AKP ve MHP, bir de imza kampanyası başlattı.

Üstelik bununla da yetinmeyip IŞİD katliamında, iktidarın göz yummasıyla yaşamını yitiren Tedik'i "terörist" ilan etmeye kalktılar.

Duruma tepki gösteren Korkmaz Tedik'in ailesi ve avukatları bir açıklama yaptı.

"Konyaaltı Belediye Meclisi’nin bölgedeki bir parka, 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını kaybeden, Antalya halkının evlatlarından Korkmaz Tedik’in ismini vermesine, AKP-MHP belediye Meclisi üyeleri karşı çıkmış ve sonrasında da imza kampanyası başlatmış olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz" denilen açıklamada, "Dehşetle izlediğimiz bu süreç; Korkmaz Tedik’in şahsında 10 Ekim katliamında yitirilen Emek-Barış-Demokrasi mitingi katılımcılarına yönelik AKP iktidarının pozisyonunu göstermesi bakımından ibret vericidir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bu açıklama, emek-barış-demokrasi mücadelesi verenlere yönelik katliamın siyasi suç ortaklığının itirafnamesidir. Bu açıklama, katliam dava dosyasında izini sürdüğümüz insanlık suçlusu IŞİD terör örgütüne yönelik, onlarca istihbarata rağmen katliamı önlemek için hiç bir şey yapmayarak, IŞİD bombalarının patlamasından sonra can çekişen insanların üstüne gaz sıkan, ambulansların ve yaralıların hastaneye taşınmasını geciktiren, katliam faillerinin soruşturulmasında-yakalanmasında isteksiz davranan; faillere değil de katliamı protesto edenlere ve katliamda yaşamını yitirenlere ceza yağdırmakta aceleci davrananların suç ortaklığının politik pozisyonunu da tüm açıklığıyla yansıtmaktadır.

Ankara’nın orta yerinde gerçekleştirilmek istenen Emek-Barış-Demokrasi mitingine katılmış on binlerce kişiden biri olan Korkmaz’ın değil, katliamı gerçekleştiren ve buna göz yumanların vatan sevgisi sorgulanmalıdır.

Korkmaz Tedik hayatını emek, barış ve özgürlük mücadelesi ile geçirmiş, dokunduğu her insanda büyük sevgi ve saygı uyandırmış genç bir devrimciydi. Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi olan Korkmaz’ın işçi evlerinde, fabrika kapılarında, grev meydanlarında, barış mitinglerinde geçirdiği her bir anının tanıklarıyız biz. Bu ülkenin işçileri ve emekçileri için eşit, adil, yaşanabilir bir hayat talep eden ve bunun için mücadele eden Korkmaz ‘ı ve onun şahsında 10 Ekim 2015 günü yitirdiğimiz 103 kişiyi itibarsızlaştırmak için çabalamak beyhude bir uğraştır. Kaldı ki buna asla izin vermeyiz.

...Korkmaz Tedik ve 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin onurlu hatırasını, düşmanlık diliyle ve yalanlarla kirletenlere hukuk önünde de hesap soracağımızı kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz.