İktidar elde ne varsa satma kararı aldı

AKP iktidarı, gözünü şimdi de “atıl” olduğunu savunduğu kamu taşınmazlarına dikti.

2021 Bütçesi’nde, kent merkezlerindeki Hazine adına tescil edilen kamu taşınmazlarından “büyük ölçekli yatırımlar, yüksek katma değerli projeler” için “arsa” üretileceği belirtildi. Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışına da devam edilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yaklaşık 7 bin taşınmaz ilana çıkarıldı. 2-B satışları kapsamında yaklaşık 576 bin taşınmaz satıldı. 66 ilde 9 bin 221 kamu konutunun satış talimatı verildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 2021 bütçesinde milli emlak yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara yer verilirken şu vurgu yapıldı: “Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde kamu idarelerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılmayan atıl taşınmazların belirlenmesi ve bu taşınmazların diğer idare ve tasfiye yöntemleriyle ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalara devam edilecek. Ayrıca şehir merkezinde bulunan ve kamu idarelerine tahsisli olan taşınmazlardan ilgili idarelerce tahsislerinin kaldırılması uygun görülenler, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlardaki taşınmazlardan Hazine adına tescil edilenler ile kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan kamulaştırma, trampa, satın alma ve toplulaştırma suretiyle Hazine adına tescil edilenler üzerinde planlama yaparak büyük ölçekli yatırımlar, yüksek katma değerli projeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek projeler için arsa üretilmesini sağlayacak çalışmalar yürütülecektir.”

Bunun dışındaki diğer hedefler de şöyle: