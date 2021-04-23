İkizköy'de kömür madeni için orman kesimine karşı köylüler eylemde

Muğla İkizköy saat 19.00 civarında Işıkdere mevkiinde eski ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangın bir orman köyü olan İkizköy halkını korkuttu.

Köyün 2017 yılında kömür madeni için kamulaştırılmış mevkiinde, önemli kısmı maden için ormansızlaştırılmış çalılık alanda çıkan yangın, yine kömür madeni için kesilmek istenen Akbelen Ormanı’nın karşısındaki tepede bulunuyor. Akbelen Ormanı ile yangın çıkan alanın birbirine 500 metreden daha yakın olması nedeni ile İkizköylüler, yangının ormana sıçramasından büyük endişe duydu.

Yangın sonrası kesim başlatıldı

İkizköy Çevre Komitesi'nin açıklamasına göre, yine 22 Nisan Perşembe akşam üstü, Akbelen Ormanı'na orman kesim işçileri şantiye kurmak üzere giriş yaptı. 1 kamyon, iki özel araba ve bir su tankeri ile birlikte gelen işçilerle görüşen İkizköylüler, işçilerin özel mülkiyet olan tarlalarına eşyalarını indirmelerine ve şantiye kurmalarına izin vermedi. Orman Genel Müdürlüğü adına ağaç kesimi yaptıklarını belirten işçiler, herhangi bir izin belgesi veya kimlik gösteremezken, Akbelen Ormanı’nda kesimin 10-15 gün sonra başlayacağını, başka bir ormanlık alandaki kesim bitince burada çalışmaya başlayacaklarını köylülere söyledi.

Bu sabah orman kesim işçilerinin alanı terk etmemiş olduğunu gören İkizköylüler Akbelen Ormanı’na gelerek işçilere kesime izin vermeyeceklerini söyledi. İkizköylülerin pankartla ve sloganlarla alana girmesinin ardından Kayadere Orman Şefini arayan işçiler, çalışmaya başlamadan bekliyor. İkizköy halkı da oturma eylemine başlamış durumda.

İkizköy halkı bu sabah da eylemdeydi

İkizköy Çevre Komitesi’nden Neja Işık alanla ilgili kesimin durdurulmasına dair Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne avukatları Arif Ali Cangı aracılığıyla bir dilekçe ile başvuru yaptıklarını, ayrıca bir dilekçe ile orman alanı için maden işletme izni verildiğini belgeleyen Tarım ve Orman Bakanlığı olur yazısını da Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Orman İşletmesi’nden talep ettiklerini belirtti. 15 gün dolmasına rağmen dilekçelerine henüz bir yanıt alamadıklarını belirten KARDOK Derneği Başkanı Hasan Yorulmaz ise yaptığı Akbelen Ormanı’nın kesimini durdurmak için dava açmak dahil tüm hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Konuyla ilgili İkizköy Çevre Komitesi sosyal medya hesaplarından "2 yıldır kömür madeni için kesilmesin diye savunduğumuz Akbelen Ormanına yarım kilometre uzaklıkta, bu akşam saatlerinde, sebebini bilmediğimiz yangın söndürüldü. Gözümüz kulağımız bizim olduğu kadar yavrularını büyüten kuşların da evi olan ormanımızda" açıklamasını yaptı.

Kesimin durdurulması talebine Milas Orman İşletmesi yanıt vermedi

Köyün doğa koruma derneği olan KARDOK Derneği, 9 Nisan’da orman kesim hazırlık çalışmalarının devam ettiği bölgenin Türkiye’nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi Ek Liste II-Kesin Korunacak Hayvan Türleri listesinde yer alan bazı kuş türlerinin yaşama alanı olduğunu ve bu türlerin üreme dönemi olduğu, üreme döneminde, üreme bölgesi olan bir ormanda Orman İşletmesinin devam eden faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğunu hatırlatarak, çalışmaların durdurulmasını talep etmişti. Ancak aradan geçen 14 günde dilekçeye bir yanıt alınamadı ve alandaki kesim hazırlık çalışmaları sürdürüldü.

Akbelen Ormanı, karabaşlı ötleğen Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758), maskeli ötleğen Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789), büyük baştankara Parus major Linnaeus 1758 başta olmak üzere onlarca kuş türünün önemli bir üreme, beslenme ve barınma bölgesi. Hem Bern Sözleşmesi kapsamında hem de Türkiye’nin Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bu kuşlar koruma altındalar.

Ne olmuştu?

Aynı orman alanının kesimi için 2019 yılı Kasım ayında harekete geçen Milas Orman İşletme Müdürlüğünün çalışması, o zaman da İkizköylülerin alandaki müdahalesi ile durdurulmuş, yüzlerce imzalı dilekçe ile yapılan başvuru sonucu Orman Müdürlüğü kesimi 2020 yılı programından çıkarmak zorunda kalmıştı.

1979’dan beri Muğla’daki termik santrallere yakıt sağlayan ve neredeyse kesintisiz 15 km boyunca uzanan açık ocak linyit madeni, bu tarihe kadar ÇED’den muaf tutulmuş ve on binlerce dönüm orman ve tarım alanını yok ederek işletilmiş. 2014 yılındaki özelleştirmelerle Yeniköy ve Kemerköy Termik santralleri ile birlikte özel sektöre devredilen linyit madeninde YK Enerji hala ÇED’siz kapasite arttırımı yapmaya çalışıyor. İki yıldır İkizköy’ün Akbelen mevkiindeki 600 dönümlük yaşlı ve doğal kızılçam ormanının da madene tahsis edilmek üzere kesimi planlanıyor.

Madendeki yeni saha açma ve kapasite arttırımı çalışmalarının, termik santrallerde yürütülen kapasite arttırımı projesi ile birlikte entegre ÇED’e tabi tutulması gerektiği gerekçesi ile İkizköylüler geçtiğimiz Aralık ayında mahkemeye başvurmuşlardı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti son olarak, farklı ruhsat alanlarının birleştirilerek maden kapasite arttırımı projelerinin ÇED mevzuatının uygulanması zorunluluğundan kaçırıldığı iddiasını yerinde incelemek için İkizköy Linyit İşletmesi’nde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Keşif tarihinin ve bilirkişi heyetinin belirlenmesi bekleniyor.