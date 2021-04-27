İkizdere'de direniş sürüyor: 'Vadideki su şimdiden bulanıklaştı'

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağına bölge halkının direnişi sürüyor.

Günlerdir devam eden direniş nedeniyle bölge jandarma tarafında ablukaya alındı. Köylülere biber gazlı, coplu saldırılar da sürüyor.

Taş ocağı açılırsa 75 yıl boyunca faaliyet gösterecek. 150 futbol sahası büyüklüğünde olacağı söylenen ocak için yaklaşık 5 milyon ağaç kesilmesi planlanıyor.

'Direnmeye devam ediyoruz'

Bölgede yaşayan Mustafa Albayrak "Direnmeye devam ediyoruz" dedi. "Saldırılar giderek şiddetlendiğini" belirten Albayrak şöyle konuştu:

"Ağaçlar sökülüyor vadiyi talan etmeye başladılar bile. Halk ölümüne direniyor. Burada insanların üzerine jandarma nezaretinde iş makinesi kasıtlı olarak taş yuvarlıyor. Sanki özel bir talimatla her geçen gün Karadeniz'de ne kadar asker varsa buraya gönderiyorlar. İnsanlar yılmıyor. Bölgede toprak kaymaları başladı. Yeni başlamış olmalarına rağmen vadideki su çalışmalar nedeniyle bulanmaya başladı. 5 milyon ağaç kesilecek. Saldırılar giderek şiddetleniyor ama direnmeye devam ediyoruz."

Özellikle kadınlar bölgeden ayrılmıyor.