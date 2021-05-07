Rize'nin İkizdere ilçesinde AKP ve sermaye ortaklığıyla yürütülen saldırıya karşı bölge halkının mücadelesi sürerken, destek açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Herhangi bir kamu yararı bulunmayan bu proje ile bir şirketin kârı uğruna yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı mücadele eden İkizdere halkının yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm kamuoyunu İkizdere halkının sesi olmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İkizdere halkının yanında, sermayenin karşısındayız" başlıklı açıklamada, "İkizdere Vadisi flora ve fauna çeşitliliği açısından zengin bir bölge olup yapılması planlanan taş ocağı bu nadir ekosistemin ve bölgedeki yaban hayatının yok olmasına neden olacaktır. Ayrıca patlamaların açığa çıkardı toz, titreşim ve gürültüden dolayı meydana gelecek pek çok olumsuz çevresel etki doğal yaşam alanlarına zarar verecek, organik çay üretimi, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyecek ya da yok edecektir" denildi.