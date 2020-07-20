İkinci yargı ve istihdam paketi teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek

İkinci yargı paketi olarak bilinen "Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" ile istihdama ilişkin kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Paketin Genel Kurulda kabul edilip yasalaşması durumunda yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer "üstün bir menfaatinin" bulunması durumlarında duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Milliyet’te yer alan habere göre, hakimin reddi nedenleri arasında daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olmak da eklenecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre ise istihdam paketi ile AKP'nin patronlara verdiği aylık 4 milyar destek, 3 ayda 12 milyar liraya ulaşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt'le yaptığı görüşmeye göre 12 milyar liranın maksimum tutar olduğunu, tahmini beklentisinin bu tutarın yüzde 50'si civarında yani ilk üç ayda 6-7 milyar lira civarında olacağını söyledi.