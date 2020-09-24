İkinci kez oldu: Kendisinden habersiz AKP'ye üye yapıldı

Silivri‘de yaşayan Handan Aydın; geçtiğimiz günlerde, e-devlet üzerinden yaptığı siyasi parti üyeliği sorgulamasında “habersiz olarak” AKP üyesi yapıldığını öğrendi. Aydın, dokuz yıl önce Küçükçekmece ilçesinde ikamet ederken de aynı şeyi eşiyle birlikte yaşamıştı.

2010 yılında habersiz yapılan AKP üyeliklerini 2014 yılında öğrenen çift, o tarihte ikamet ettikleri Silivri’de İlçe Seçim Kurulu’na giderek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben “üyeliklerinin silinmesi” için dilekçe vermişti. Çift, Küçükçekmece’de bulunan Kiptaş Sefaköy Evleri’ne taşındıkları tarihe deng geldiği için bu işlemin bu sırada alınan kişisel bilgi ve belgelerle yapılmış olabileceğini düşünüyordu.

Aydın, o günden sonra belirli aralıklarla e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulaması yapmayı alışkanlık edinmişti.

AKP’nin son haftalarda, medya organlarınca paylaşılan “yeni üyelik” haberleri sonrasında şüphelenen Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı sorgulamada yeniden AKP üyesi yapıldığını öğrendi.

Silivri İlçe Seçim Kurulu'na “AKP üyelik kaydının silinmesi” konusunda Yargıtay Başsavcılığına hitaben yazılan dilekçeyi verdikten sonra soL'a konuşan Aydın, “e-devlet üzerinden belirli aralıklarla siyasi parti üyeliği sorgulaması yapıyorum. Çünkü 2010 yılında beni ve eşimi haberimiz olmadan AKP Küçükçekmece İlçesine üye yaptıklarını 2014 yılında, dört yıl sonra öğrenmiştik. Bizim için tam bir şoktu! Bunu öğrenmeden önce zaman zaman 'habersiz üyelikler' konusunda basına haberler düşüyordu ama kulak arkası ediyorduk. Ancak eşim, sol geçmişi bulunan bazı tanıdıklarının bilgileri olmadan AKP üyesi yapıldığını öğrenmişti. Siyasi parti üyeliği ile ilgili sorgulamaların nereden ve nasıl yapıldığını o zaman öğrendik. Yargıtay’ın ilgili sayfalarından sorgulamış ve ikimizin de AKP üyesi yapıldığımızı öğrenmiştik” dedi.

Üye olmadığı partiden istifa etmesini önermişler!

Aydın, şöyle devam etti: “O zaman; Kiptaş Evleri’nde ev kiraladığımız için yapıldığını düşündük. Öğrendiğimizde ise Silivri’de oturuyorduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben İlçe Seçim Kurulu’na dilekçelerimizi verdik, bir ay sonra kayıtlarda görünmüyordu. O zamanda bugünkü dilekçenin aynısını vermiştik. Konuyu çevremizle de paylaşmıştık. Bizim uyarımızla kontrol edenlerde habersiz üyeliği olanlar çıkmıştı. O dönemden beri; üç ayda bir, dört ayda bir e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulamayı alışkanlık haline getirmiştik ancak önceki olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için “artık olmaz” diye düşünerek bir yıldır sorgulamıyorduk. İki üç haftadır; haberlerde “yeniden AKP’ye üyelik seferberliği vb.” haberleri dolaşıyordu, işkillendik biraz. Pazartesi günü kontrol etme fırsatı buldum. Sorguladığımda; bu kez, AKP Silivri ilçesine üye yapıldığımı gördüm. Eşim Türkiye Komünist Partisi üyesi olduğu için onu yapamamışlar! Geçmişle ilgili resmi evrakları saklarız. Dosyalardan daha önce verdiğimiz dilekçeyi bulduk, yeni tarihli örneğini Silivri İlçe Seçim Kurulu’na bugün (dün) teslim ettim. Şimdi kayıtların silinip silinmediğini takip edeceğiz. Bununla ilgili dava açılabilir mi? Biliyorum ki; açılabilir. Ancak kimi kime şikâyet edeceğiz ki?

İlçe Seçim Kurulu’na dilekçeyi verirken de biraz sıkıntı oldu. Memur; “istifa edebilirsiniz” diyor, e-devlet üzerinden istifa işlemi yapmaya yönlendiriyordu. Bunu biliyoruz zaten.

'AKP'ye üye olmayı da AKP ile kurulacak üyelik geçmişini de reddediyoruz'

Ancak burada sorun şu: “Üyesi olmadığınız, üyesi olmayı kabul etmediğiniz bir partiden istifa edilemez. İstifa, üyelik geçmişini kabul etmek demektir. Biz, AKP’ye üye olmayı da AKP ile kurulacak üyelik geçmişini de red ediyoruz. Memur, “bu dilekçenin muhatabı biz değiliz” dedi örneğin. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda İlçe Seçim Kurullarını aracı kılıyor, dilekçenin formatını orası belirliyor vb şeklinde izah ederek dilekçeyi verebildik. Çok net: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, habersiz yapılan üyeliğimin iptal edilmesini talep ettim.”

Siyasi parti üyeliği sorgulama

Siyasi parti üyeliği; e-devlet üzerindeki Yargıtay bağlantısından ya da https://vatandassipar.yargitaycb.gov.tr/proxyYargitay/portal_baslangic.uyap adresinden sorgulanabiliyor.