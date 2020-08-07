'İkinci kapanmayı AVM yatırımcıları kaldıramaz, çoğu marka kapanır'

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, "Erken açıldık ama en katı sağlık önlemleri bizdeydi. Şimdi film yeni başlıyor. İkinci kapanmayı ne AVM’ler ne de markalar kaldırabilir" dedi.

Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'ün köşesine taşıdığı bilgilere göre, "Pandemide birinci perde reklamdı. Film yeni başlıyor" Hüseyin Altaş, süreçten endişeli olduğunu dile getirdi. Yeni kısıtlama ve eve kapanma ihtimallerinin arttığını da belirten Altaş şunları söyledi:

"Yeni kapanma, kısıtlama gündemde. Bu ikinci kapanmayı alışveriş merkezi yatırımcıları kaldıramaz. Yatırımcıların borç yükü çok fazla. AVM’lerin çoğu bankaların eline geçer. Perakende ise zaten can çekişiyor. Çoğu marka kapanır."