İkinci el araç alım satımına da vergi geliyor

AKP hükümetinin ikinci el araç satışlarından vergi almak için yasa taslağı hazırladığı belirtildi.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, hazırlanan yasa taslağına göre, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak.

Meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5' ifadelerine yer verildi.