İkinci Dünya Savaşı'nda düşen uçağın enkazı buzullar eriyince gün yüzüne çıktı

İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağının enkazı gün yüzüne çıktı.

B-17 tipi ABD uçağı, 16 Eylül 1944 tarihinde irtifa kaybetmesi nedeniyle 10 mürettebatıyla birlikte Eyjafjallajokull buzuluna düşmüştü.

Zamanla buzulların erimesiyle uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson, "Buzullar eridi, bir grup yürüyüşçü uçak enkazını buldu. Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak" dedi.