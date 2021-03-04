'İkinci doz aşı için hastanelerden de randevu alınabilir’

İstanbul’da bazı Aile Sağlığı Merkezleri’ne ikinci doz aşı randevusu için başvuran 65 yaş üstü yurttaşlar ilk doz aşıdan en erken 45 gün sonraya randevu alabildiklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, ASM’lerde ilk doz aşısını olup 28 gün sonrasına randevu alamayan yurttaşların hastanelere de başvurabileceklerini hatırlattı. Sezen bu yurttaşların ikinci doz aşıyı aynı yerde olmalarının şart olmadığını dile getirdi.

Aile sağlığı merkezlerinde aşı randevularının bulaşma riskinin önüne geçebilecek şekilde planlandığını aktaran Sezen, bu yüzden ASM’lerin randevu saatlerinin de hastanelere oranla sınırlı olduğunu söyledi.

Sezen ilk doz aşının ardından 28 gün geçtikten sonra yurttaşların beklemelerine gerek olmadığını, hastanelerden randevu alabileceklerini dile getirdi. Sezen hastanelerin mesai saatleri dışında ve haftasonu da aşı odalarının açık olduğunu ekledi.

Hastanelerde ayrı aşı odaları olduğu için temasın da daha az olduğunu belirten Sezen, ASM’lerde ise genelde bir aşı odasının olduğunu hatırlattı.