'İkinci dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde artış gösteren Covid-19 vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek ikinci bir dalganın hem sağlık sistemini hem de ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.



Merkel, 16 eyalet başbakanıyla sekiz saat süren toplantı sonrası Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, "Yükselen vaka sayıları beni endişelendiriyor. Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi" dedi.

Merkel, "İşte bu yüzden ikinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız" ifadesini kullandı.