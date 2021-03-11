İkinci Atasoy vakası mı: Bir cemaat üyesi daha generalliğe yükseltildi

Türkiye geçtiğimiz ay eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy'un YAŞ'daki terfisinin nasıl gerçekleştiğini tartışırken bir başka albayın daha hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada terfi ettirildiği ortaya çıktı.

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok bir albayın savcılıkta 'FETÖ' soruşturması devam ederken Yüksek Askeri Şura'da amiralliğe terfi ettirildiği söyledi.

Sözcü Gazetesi'den Aytunç Erkin sorularını yanıtlayan Üçok, bir takipsizlik kararının olmadığını, Ahmet Cevdet Kaplan'ın terfi ettiği 2 Ağustos 2019 tarihinde 'FETÖ' mahrem yapılandırması ile irtibatlı olduğu nedeniyle şüpheli sıfatıyla hakkında soruşturma devam etmekte olduğu bilgisini paylaşıyor.

Üçok'un verdiği bilgilere göre hakkında soruşturma devam ederken tuğamiralliğe terfi ettirilen Kaplan Deniz Kuvvetleri İkmal Komutanı olarak atanıyor.

Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan'ın hâlâ görevde olduğunu belirten Üçok, Kaplan hakkındaki soruşturmanın 2020 yılı başına kadar devam ettiğini, bu durumda 8-9 ay görev yaptığını şüpheli bir subayı bile bile göreve devam ettirildiğini ifade ediyor.

Tüm komutanlar biliyordu iddiası

Üçok terfi sırasında YAŞ üyelerinin bildiğini öne sürüp, "Kıdem sırasına göre söylüyorum: Deniz Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Yüksek Askeri Şura üyeleri biliyor ve buna rağmen tuğamiralliğe terfi ettiriliyor" iddiasında bulunuyor.

Kaplan hakkındaki soruşturmayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirmemiş olabilir mi? sorusuna Üçok, “Bildirmemişse büyük hata yapmıştır derim" ifadelerini kullanıyor.

Rütbesini Gülen'in taktığı general itirafçı olmuştu

Cemaat operasyonunda gözaltına alınan, 'itirafçı' olunca serbest bırakılan Tuğgeneral Serdar Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini Gülen'in taktığını söylemişti.

Etkin pişmanlıktan yararlan Atasoy, serbest kalmış, kısa bir süre sonra rütbesi sökülüp er konumuna düşürülmüştü.

Olayın ardından Cemaat üyesi bir ismin nasıl generalliğe yükseltildiği ve istihbaratın başına geçirildiği sorusu gündeme gelmişti.

Hükümet medyasında bu adamı kim koruyor manşetleri atılmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yapmıştı. Bu atamayla ilgili "hâlâ bir ayağı hükümette bir ayağı TSK'de olan bir güç olduğu" yorumları da yapılmıştı.