İki yurttaş daha sahte içkiden yaşamını yitirdi

Alkollü içkilerden alınan ÖTV'ye zam geldiği bugün iki kişi daha sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yılbaşı akşamı içtikleri sahte içkiden rahatsızlanıp önce Fethiye Devlet Hastanesi’ne ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iki yurttaş yaşamını yitirdi.

56 yaşındaki Ekber K. ile 52 yaşındaki Ramazan M. yılbaşı gecesi beraber tükettikleri sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumlarının ağırlaşması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen iki arkadaş burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte içki ürettikleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber

Alkollü içkiye ÖTV zammı

Haber

Azmettiren ÖTV: Kaçak içki cinayetleri