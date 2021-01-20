İki yıldır maaşları ödenmeyen Kayı İnşaat işçileri eylemde

Kayı İnşaat işçileri maaşlarını alana kadar İstanbul Levent'teki holding binası önünde eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Kayı İnşaat'ta iki yıldır maaşları ödenmeyen işçiler bugün de eylemdeydi.

İstanbul Levent'te şirket binası önünde bir haftadır eylem yapan İnşaat-Sen'e üye işçiler, "Enerji Bakanı faturalarımızı ödemediğimizde hemen elektriğimizi, suyumuzu kesiyorsunuz. Eyy bakanlar şimdi nerdesiniz?" diye seslendi.

Başka bir işçi de "Coşkun Yılmaz sen şimdi yukarıdan bizi izliyorsun ya... Gün gelecek biz tepede olacağız, sen aşağıda" dedi.

Kayı İnşaat'ın şantiyelerinde çalışan 250'ye yakın işçinin toplam bir yıllık maaşları iki yıldır ödenmiyor. 

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Kayı İnşaat işçileri şirket önünde eyleme başlıyor