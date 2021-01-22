İki 'yeni' parti daha kuruluyor

AKP ve MHP tabanında yeni partiler kurulmaya devam ediyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, iki "yeni" partinin daha kurulacağını yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"MHP ve İYİ Parti’de siyaset yapmış olan avukat Özcan Pehlivanoğlu’nun önderliğinde bir süredir yürütülen ‘Sözümüz Var Hareketi’nin İstanbul ve Ankara çalışma ofislerinden sonra İzmir, Mersin, Gaziantep ve Erzurum’da da örgütlenme çalışmalarına başlayacağı açıklandı. Pehlivanoğlu, hareket olarak mart ayında partileşeceklerini bildirirken 'muhalefetteki boşluğu dolduracaklarını' iddia etti. 256 kurucunun yarısının kadınlar ve gençlerden oluştuğunu, katılım sayısında en çok İyi Partililerin yer aldığını açıklayan Pehlivanoğlu 'Önümüzdeki seçim muhalifmiş gibi gözükenlerin tasfiye olduğu bir seçim olacak' diye konuştu. Kurucularının önemli bir bölümü emekli polislerden oluşan Vatan ve Hürriyet Partisi siyaset sahnesindeki yerini aldı. Kurucu başkan Yalçın Doğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde başvuru dilekçesini verdiklerini, partilerinin şimdiden 32 ilde teşkilatlarını oluşturduğunu söyledi."