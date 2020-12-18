Pandemi döneminde restoran ve kafeler paket siparişle çalışmalarını sürdürdü. Yiyecek- içecek sektörünün yani sıra giyim ve teknoloji gibi sektörlerde de alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bu yoğunluk da motosikletli kuryelerin mesaisini 14 saate kadar çıkardı.

Kısıtlamanın olduğu günlerde dahi yoğun bir mesaiyle çalışan her sektörden motosikletli kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk havalarda zorlu şartlara rağmen işlerini yürütmeye çalışıyor.

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, pandeminin başlamasından bu yana yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu yaşamını yitirdiğini söylemişti.

'Hayatımız motor üzerinde geçiyor'

soL'a konuşan bir motokurye açıklamayı değerlendirdi. "İki teker üstünde yavaş gitmek kuryeler için hayal" diyen motokurye şunları söyledi:

"Hayatımız motor üzerinde geçiyor. Pandemi başından beri iş yerlerinde paket yoğunluğu giderek yükseliyor. Okulların online eğitime geçmesiyle gençler arasında 'paketçi' olayım elime para geçsin düşüncesi patronların ucuz iş gücü mezesi oluyor. Günlük 10 saat kimi yerlerde daha fazla zorunlu mesai yapanlarımız var. İki teker üstünde yavaş gitmek kuryeler için hayal. Paket geç kalırsa giden senin yevmiyenden oluyor. 160 arkadaşımız yaşamını yitirmiş iki teker üzerinde bu sebeplerden. Bunlar bilinenler üstelik. Bir de mahalle aralarında elektrikli bisikletle dağıtım yapanlar var. Bunlar bizim acı gerçeğimizin rakamsal ifadesiyken patronlar için sadece açılacak 160 tane eleman aranıyor ilanı demek oluyor ne yazık ki. Uzaktan bakılınca kolay bir meslek gibi görünüyor. Ancak kapıda karşılaştıklarımızla uğraşmak çok zor. Yağmurda sürekli ıslanıyorsunuz. Üstelik yağmur sipariş de artıyor."