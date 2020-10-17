İki sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki sağlık emekçisinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB’den yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çalışan Harun Dönmez ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer olduğu belirtildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun DÖNMEZ’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına

başsağlığı dileriz. #Yönetemiyorsunuz #Eksiliyoruz #Ölüyoruz pic.twitter.com/ZBYGHHS3rr — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 17, 2020