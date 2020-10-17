İki sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

TTB, sağlık emekçileri Harun Dönmez ve Ferhat Gencer'in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki sağlık emekçisinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB’den yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çalışan Harun Dönmez ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer olduğu belirtildi.