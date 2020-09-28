İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB,) Urfa’nın Akçakale ilçesinde özel bir tıp merkezinde acil hekimi olarak görev yapan Dr. Natıg Tağıyev ile Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin #Ölüyoruz etiketiyle Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, Dr. Tağıyev ve Üstüner'in ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Şanlıurfa Akçakale’de özel bir tıp merkezinde Acil Hekimi olarak görev yapan Dr. Natıg Tağıyev’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Ölüyoruz pic.twitter.com/sAeLyr1Qr2 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 27, 2020