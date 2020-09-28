İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB,) Urfa’nın Akçakale ilçesinde özel bir tıp merkezinde acil hekimi olarak görev yapan Dr. Natıg Tağıyev ile Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'nin #Ölüyoruz etiketiyle Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, Dr. Tağıyev ve Üstüner'in ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Şanlıurfa Akçakale’de özel bir tıp merkezinde Acil Hekimi olarak görev yapan Dr. Natıg Tağıyev’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 27, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Ölüyoruz pic.twitter.com/sAeLyr1Qr2
Ankara Gazi üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’i #COVİD-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 27, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz pic.twitter.com/8oApJv09Hc