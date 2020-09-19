İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Dr. Necdet Oğuzer ve Diyarbakır’da hizmet veren Eczacı Emine Akyıldız, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB), iki meslektaşlarının Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

TTB sosyal medya hesabı üzerinden "Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Necdet OĞUZER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, duyun sesimizi" paylaşımını yaptı.

TEB ise Diyarbakır’da hizmet veren Eczacı Emine Akyıldız’ı Covid-19'dan kaybettiklerini duyurdu.