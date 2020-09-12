İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipler Birliği (TTB), Şanlıurfa’da bir semt polikliniğinde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar ile Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan teknisyen Faik Çelebi'nin, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB, sosyal medya üzerinden şu paylaşımları yaptı:

"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği'nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.



Sağlık bir ekip işidir.



Eksiliyoruz.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/PY7zfw0k3u — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 12, 2020

"Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."