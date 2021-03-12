İki öğrencinin öldüğü kaza sonrası dört imam hatip idarecisi açığa alındı

Batman’ın Sason ilçesinde çarşamba günü sabah sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde okul servisi kaza yaptı. İddiaya göre öğrencileri taşıyan Eşref Yavuz, 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Yavuz’un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin Barlık ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz tutuklandı.

Kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişler de Sason ilçesinde inceleme başlattı. Müfettişler, yaptıkları incelemede kazada ihmalleri bulunduğu öne sürülen Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayten Türk, Sason İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özmen ve okul müdür yardımcıları Ahmet Kaplan ile Murat Kahraman açığa aldı.